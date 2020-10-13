Мишустин наградил Кудрина медалью Столыпина II степени

https://static.news.ru/photo/13f95098-0d42-11eb-9888-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении главы Счётной палаты Алексея Кудрина медалью Столыпина II степени. Она вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П. А. II степени председателя Счётной палаты РФ Кудрина Алексея Леонидовича, — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Днём ранее Кудрину исполнилось 60 лет. Чиновник с 2000 по 2011 год был главой Минфина России, после этого был председателем совета Центра стратегических разработок. Эта некоммерческая организация занимается разработкой проектов социально-экономического развития страны для правительства РФ. С мая 2018 года Кудрин возглавляет Счётную палату.

Как писал NEWS.ru, Кудрин считает, что российские власти постараются избежать локдауна из-за второй волны коронавируса. Чиновник убеждён, что выбор был сделан в пользу роста доходов, количества рабочих мест, а не в пользу защиты от COVID-19. Решение может измениться, если ситуация в стране продолжит ухудшаться.