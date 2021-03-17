Миронов заявил о возможности отменить мораторий на смертную казнь

Обновлённая Конституция позволяет отменить мораторий на сметную казнь в России. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
Таким образом Миронов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа. Социологи утверждают, что россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги.
Россиян раздражает мораторий на смертную казнь. По их мнению, эта мера защищает не законопослушных граждан, а убийц и маньяков. И мы солидарны с такой позицией, поскольку убеждены, что есть преступления, для которых не существует иного соразмерного наказания, чем смертная казнь, — цитирует его Миронова РИА Новости.
В качестве примера он привёл терроризм и насилие в отношении детей. Он также добавил, что новая Конституция позволяет отказаться от смертной казни, поскольку там появилась статья о приоритете национального права над международным.
Миронов также заявил, что опрос показывает, что россиян волнует откровенное пренебрежение власти к их нуждам и очевидная несправедливость, выраженная в тотальной коррупции.
Повышение пенсионного возраста и разгул казнокрадства граждане воспринимают как личное оскорбление, — резюмировал Миронов.
Также, по его словам, подавляющему числу россиян очевидна угроза для будущего страны со стороны ЕГЭ и в целом Болонской системы. Жителям страны непонятно, почему за них так упорно держатся.
Как писал NEWS.ru, актёр Иван Охлобыстин считает, что в России необходимо вернуть смертную казнь, а деньги, которые государство тратит на заключённых, стоит направить на решение проблем пенсионеров.