Миронов заявил о возможности отменить мораторий на смертную казнь

https://static.news.ru/photo/4107fbc6-8726-11eb-9aa3-96000091f725_660.jpg Сергей Миронов Фото: mironov.ru

Обновлённая Конституция позволяет отменить мораторий на сметную казнь в России. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Таким образом Миронов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа. Социологи утверждают, что россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги.

Россиян раздражает мораторий на смертную казнь. По их мнению, эта мера защищает не законопослушных граждан, а убийц и маньяков. И мы солидарны с такой позицией, поскольку убеждены, что есть преступления, для которых не существует иного соразмерного наказания, чем смертная казнь, — цитирует его Миронова РИА Новости.

В качестве примера он привёл терроризм и насилие в отношении детей. Он также добавил, что новая Конституция позволяет отказаться от смертной казни, поскольку там появилась статья о приоритете национального права над международным.

Миронов также заявил, что опрос показывает, что россиян волнует откровенное пренебрежение власти к их нуждам и очевидная несправедливость, выраженная в тотальной коррупции.

Повышение пенсионного возраста и разгул казнокрадства граждане воспринимают как личное оскорбление, — резюмировал Миронов.

Также, по его словам, подавляющему числу россиян очевидна угроза для будущего страны со стороны ЕГЭ и в целом Болонской системы. Жителям страны непонятно, почему за них так упорно держатся.

Как писал NEWS.ru, актёр Иван Охлобыстин считает, что в России необходимо вернуть смертную казнь, а деньги, которые государство тратит на заключённых, стоит направить на решение проблем пенсионеров.