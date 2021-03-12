Миронов выступил за ликвидацию дистанционного образования в школах

https://static.news.ru/photo/7463fd80-832a-11eb-9f30-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ликвидировать дистанционное образование в российских школах.

По мнению депутата, подобное образование лишает страну будущего.

Мы не будем спокойно наблюдать, как разрушается наше российское школьное образование и губится здоровье наших детей, лишая нас здравого смысла и будущего, — заявил Миронов на видеоконференции «Цифровизация образования: чему будут учить наших детей?».

Политик также поддержал предложение участников мероприятия собрать подписи против дистанционного образования.

Позицию Миронова также разделяют ряд экспертов. В частности, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр считает, что, вводя в школах «дистанционку», детей таким образом переводят на самообучение.

В этих новых программах говорится, что самообучение — это облик обучения будущего. Авторы этой идеи хотят скинуть социальные обязательства государства, чтобы международные платформы вели каждого нашего гражданина, — сказала она.

По мнению Швабауэр, необходимо срочно принять законодательные меры, чтобы на систему образования не могли влиять такие структуры, как ВШЭ и Сколково, поскольку в органах управления этих организаций присутствуют представители иностранных государств.

По итогам видеоконференции Миронов отметил, что все члены фракции СР подпишутся под требованием о запрете дистанционных технологий в очном школьном образовании.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что московские образовательные учреждения, несмотря на развитие электронных сервисов в пандемию коронавируса, не будут полностью переходить на дистанционное обучение. Как писал NEWS.ru, градоначальник подчеркнул, что во время распространения коронавируса качество образования не снизилось, такого результата удалось достичь во многом благодаря Московской электронной школе.