Миронов предложил ликвидировать систему обязательного медстрахования

https://static.news.ru/photo/e2677884-8bb9-11ea-a7f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что необходимо ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования.

«Справедливая Россия» предлагает ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования, финансирование здравоохранения нужно увеличить до 7% ВВП и повысить зарплату врачам, — заявил Миронов в эфире «Справедливого радио».

Политик считает, что страна оказалась не готова к пандемии коронавируса. По его словам, власть должна выплатить нуждающимся гражданам около 25 тысяч рублей, что составляет два МРОТ. Также нужно позаботиться о работодателях, увеличив срок выплаты беспроцентного кредита на зарплату ещё минимум на год, отметил Миронов. Он подчеркнул, что эти предложения были направлены в правительство.

NEWS.ru писал, что Миронов поздравил жителей России с 1 мая. Он подчеркнул, что сейчас важна «солидарность в здравом смысле». Он призвал людей оставаться дома и не рисковать своими жизнями и жизнями близких.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.