Миронов призвал россиян к «солидарности в здравом смысле»

https://static.news.ru/photo/20605dc2-8bb0-11ea-b39e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, поздравляя жителей России с 1 мая, отметил, что сейчас важна «солидарность в здравом смысле», чтобы мы смогли победить коронавирус.

Я поздравляю всех с праздником весны, труда и солидарности. И сегодня вот эта самая солидарность очень важна, потому что сегодня солидарность — в здравом смысле, в том, чтобы оставаться дома и не рисковать собой и своими близкими и, значит, не рисковать жизнями других людей, — отметил политик в эфире радиостанции «Справедливое радио».

Он подчеркнул, что россияне должны быть мысленно друг с другом в это непростое время.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.

Ранее Миронов призвал власти регионов отказаться от введения штрафных санкций для граждан, которые не носят маски, а вместо этого начать раздавать эти средства защиты, писал NEWS.ru.