Сергей Миронов призвал власти раздавать жителям маски вместо штрафов

https://static.news.ru/photo/5091b53c-8a1a-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал власти регионов отказаться от введения штрафных санкций для граждан, которые не носят маски в магазинах и транспорте, а вместо этого начать раздавать эти средства защиты. По его мнению, подобные санкции «превращаются в отдельный побор для граждан и ставят их в заведомо невыполнимые условия».

Все отлично знают, до каких высот во время эпидемии взлетели цены на медицинские маски, да и купить их часто негде. Такое впечатление, что кто-то, используя сложившуюся ситуацию, решил подзаработать и на отдельно взятых территориях лоббирует развитие нового рынка сбыта, — заявил Миронов, слова которого цитирует пресс-служба партии.

В начале апреля Амурская область объявила о введении штрафов для граждан в размере до тысячи до 30 тыс рублей за неисполнение обязанности по ношению масок. Требования по обязательному ношению масок введены в Липецкой области. Губернаторы Свердловской и Калужской областей также объявили о введении штрафов за неношение средств защиты в общественных местах.

Ещё в конце февраля Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации о ношении медицинских масок. Из них следует, что надевать эти средства защиты необходимо лишь людям с «простудными симптомами». Обычные марлевые маски нужны, чтобы больной при кашле или чиханьи не сильно распространил инфекцию вокруг себя. Причём такие средства защиты рекомендуется выбрасывать спустя два часа использования.

Обязательное ношение масок во время пандемии коронавируса ввели в ряде стран. В их числе и Украина. Там жителям в общественных местах запрещено появляться без средств защиты.

За последние сутки в России подтверждён 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек, писал NEWS.ru.