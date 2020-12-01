В Минсельхозе заявили о необходимости продвижения региональной продукции 

https://static.news.ru/photo/4e2b6074-345e-11eb-8f04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержка и продвижение уникальной региональной продукции помогает сформировать серьёзный рынок для многих микро и малых предприятий, способствовует кооперации, а также стимулирует сельский и гастрономический туризм. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Она также напомнила, что повышение качества жизни людей на селе и развитие малых форм хозяйствования — одна из ключевых задач министерства.

Мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году в целом затронули 4,9 млн человек, проживающих на сельских территориях. По всей стране активно строятся социальные и инженерные объекты, комфортное жильё, ведётся работа, направленная на содействие занятости сельского населения, развитие предпринимательской инициативы, — отметила Лут.



По её словам, одним из инструментов, который позволит придать дополнительный импульс развитию сельских территорий, стал масштабный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Это первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания, организатором которого является Минсельхоз России.

Участники конкурса будут включены в комплекс мер по продвижению продукции, что даст возможность региональным брендам заявить о себе широкому потребителю и раскрыть свой потенциал.