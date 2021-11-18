Минздрав выпустил обновлённые рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав России выпустил обновлённые рекомендации по лечению коронавируса
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:54, 18 ноября 2021
Фото: Сергей Киселев/АГН
Читайте нас в Google Новости
Министерство здравоохранения России выпустило обновлённую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В новую методичку были внесены изменения по обеспечению безопасности при кислородной терапии, а также добавлена информация об особенностях применения вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации.
Минздрав России выпустил обновлённую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
В рекомендации, в частности, были добавлены изменения, касающиеся обеспечения безопасности оксигенотерапии, дополнительной кислородной терапии, и требования к качеству кислорода.
Также в обновлённой версии изменён режим дозирования препарата барицитиниб для пациентов с лёгким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях.
Ранее Минздрав рекомендовал использовать вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Соответствующие изменения в методических рекомендациях вышли 30 октября. Для первой прививки по-прежнему советуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».