Минздрав выпустил обновлённые рекомендации по лечению коронавируса

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В России отмечается рост числа неплательщиков за услуги ЖКХ, количество официально признанных должниками выросло с начала года на 8,7%, говорится в отчёте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Там отметили, что информация о непогашенной задолженности по решению суда доступна всем кредиторам, в том числе банкам, микрофинансовым организациям и ломбардам.

Согласно данным 152 предприятий ЖКХ из 50 российских регионов, по состоянию на 1 ноября 2021 года число признанных неплательщиками по решению суда достигло 38,3 тысячи человек. 3,6 тысячи из них...