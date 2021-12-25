Минздрав: все случаи «омикрона» в России являются завозными

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что все случаи «омикрона» в стране являются завозными. Иных случаев заболевания не выявлено.

В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране есть «незавозные» случаи заболевания «омикроном». По его словам, специалисты ведут мониторинг, поэтому все случаи быстро фиксируются и локализуются.

«Омикрон» обнаружен уже в 106 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм распространяется быстрее других вариаций коронавируса, даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что тяжелее всего перенесут «омикрон»-штамм коронавируса люди, ранее не болевшие им и не вакцинировавшиеся. Для остальных заболевание пройдёт намного легче.