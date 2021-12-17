Вирусолог объяснил, кому наиболее опасен «омикрон»-штамм

Тяжелее всего перенесут «омикрон» — штамм коронавируса люди, ранее не болевшие им и не вакцинировавшиеся. Для остальных заболевание пройдёт намного легче, сообщил URA.RU вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Уже огромный объём людей, которые и переболели, и вакцинировались. Для этой группы людей «омикрон» будет лёгкой историей. То, что мы изначально и предрекали. Это способ нашей иммунной системе получить апдейт (обновление организма. — NEWS.ru) к «омикрону» тоже. А вот те люди, которые не переболели, у них могут быть серьёзные последствия, — считает Волчков.

По его словам, коронавирусу всё сложнее подобраться к людям, которые ещё не встретились с инфекцией. Вирусолог утверждает, что такие граждане находились «каким-то образом два года в иммунологическом буфере». Он выразил точку зрения, что так получилось из-за переболевших людей, которые за счёт собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность.

Ранее сообщалось, что случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксированы в 89 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунизации населения. Специалисты пока не знают, с чем это может быть связано.

Как предположили в ВОЗ, такое быстрое распространение «омикрона» может происходить из-за его способности уклоняться от антител и большей заразности, в отличие от предыдущих штаммов COVID-19. Также специалисты не имеют ещё достаточных данных о тяжести течения заболевания новым штаммом.