В России зафиксированы «незавозные» случаи заболевания «омикроном»
Мурашко: в России зафиксированы «незавозные» случаи заболевания «омикроном»
Анастасия Дубинина
Анастасия Дубинина
11:47, 25 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране есть «незавозные» случаи заболевания «омикроном». Их зафиксировали российские врачи, передаёт РИА Новости.
Есть возникновение завозных случаев [«омикрона»], поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — отметил глава ведомства во время посещения нового Донского инфекционного центра.
По его словам, специалисты ведут мониторинг, поэтому все случаи быстро фиксируются и локализуются.
«Омикрон» обнаружен уже в 106 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм распространяется быстрее других вариаций коронавируса, даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения.
Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем «дельта»-штамм. Однако он быстрее распространяется в популяции.