В России зафиксированы «незавозные» случаи заболевания «омикроном»

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране есть «незавозные» случаи заболевания «омикроном». Их зафиксировали российские врачи, передаёт РИА Новости.

Есть возникновение завозных случаев [«омикрона»], поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — отметил глава ведомства во время посещения нового Донского инфекционного центра.

По его словам, специалисты ведут мониторинг, поэтому все случаи быстро фиксируются и локализуются.

«Омикрон» обнаружен уже в 106 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм распространяется быстрее других вариаций коронавируса, даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем «дельта»-штамм. Однако он быстрее распространяется в популяции.