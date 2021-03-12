Минздрав: «Спутник V» эффективен против британского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/83b31230-8307-11eb-a4de-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» в ходе исследований показала свою эффективность против британского штамма. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что отечественный препарат защищает от мутировавшей разновидности инфекции не менее эффективно, чем от её базовой версии.

Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2, — приводит слова Мурашко ТАСС.

Вакцина, разработанная на основе аденовирусных векторов человека специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, была зарегистрирована в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет более 90%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом.

В самом центре, как писал NEWS.ru, ранее заявили, что эффективность в выработке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации препаратом «Спутник V» близка к 100%.

Центр Гамалеи также разрабатывает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.