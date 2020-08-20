Минздрав: состояние Алексея Навального стабильно тяжёлое

https://static.news.ru/photo/f43f93f6-e321-11ea-a6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омские врачи оценивают состояние оппозиционера Алексея Навального, находящегося в коме, как стабильно тяжёлое.

Его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое, — говорится в сообщении Минздрава Омской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники медучреждений оказали всю необходимую помощь политику. Завтра, 21 августа, к нему приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н. И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н.Бурденко для проведения расширенного консилиума. Их пригласили региональные специалисты по просьбе близких Навального.

Навальному стало плохо через несколько минут после того, как самолёт рейса Томск — Москва поднялся в небо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.

Ситуацией вокруг Навального озабочены в ООН. Представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что если информация об отравлении подтвердится, то инцидент должен быть расследован. За ситуацией с госпитализацией блогера также следят в США. Об этом журналистам сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, писал NEWS.ru.