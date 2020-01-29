https://static.news.ru/photo/28a2f7f4-4279-11ea-9e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Ping/Global Look Press

Российское Министерство здравоохранения разработало временные методические рекомендации по лечению заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением выступил глава ведомства Михаил Мурашко после селекторного совещания с регионами. Он подтвердил, что методические рекомендации по борьбе с вирусом готовы. Мурашко также отметил, что в рекомендациях будет учтена свежая информация о вирусе от китайских коллег.

Ранее NEWS.ru приводил мнение российского эксперта, согласно которому распространение вируса 2019-nCoV могло быть вызвано сбежавшей из научной лаборатории летучей мышью.

К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.