Российское Министерство здравоохранения разработало временные методические рекомендации по лечению заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV.
Как
Ранее NEWS.ru приводил мнение российского эксперта, согласно которому распространение вируса 2019-nCoV могло быть вызвано сбежавшей из научной лаборатории летучей мышью.
К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.
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