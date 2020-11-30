Минздрав рассказал об опасных для психики детей играх и игрушках

https://static.news.ru/photo/523ec8a4-339b-11eb-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения выступило с инициативой внести поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». Они предусматривают возможность провести экспертизу игр и игрушек, а также проанализировать их возможное влияние на психику детей.

Повести проверку могут органы государственной власти, общественные объединения и сами граждане. Изучить можно настольные и компьютерные игры, игрушки и игровые сооружения. Оплата экспертизы на договорной основе ляжет на заявителя.

В перечень опасных внесены игры и игрушки, которые изображают самоубийство, проституцию, попрошайничество, насилие по отношению к людям и животным, участие в азартных играх, употребление наркотиков, табака и алкоголя. В документе также отмечается, что вред детской психике могут нанести игрушки, описывающие оскорбление чувств верующих, секс и «случаи смерти в форме, унижающей человеческое достоинство».

Назначением экспертов займётся федеральный орган исполнительной власти. При признании игрушек опасными будет приниматься решение о приостановке их производства, передаёт НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность введения эксперимента по цифровой маркировке детских игрушек. Данная группа товаров относится к категории социально значимых, поэтому сейчас необходим пристальный анализ рыночной ситуации по заполонённости «серой» продукцией прилавков магазинов.