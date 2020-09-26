Минздрав рассказал о состоянии испытывающих вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3d94fe20-016c-11eb-bac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Уже более пяти тысяч добровольцев получили вакцину «Спутник V». Ни у кого из них не зафиксированы нежелательные реакции, кроме описанных ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Сейчас вакциной «Спутник V» в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано, — сообщил Гинцбург.

Первую в мире прививку от коронавируса Минздрав России зарегистрировал в августе. Её разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи, а производится вакцина совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

24 сентября все регионы РФ получили первые пробные партии вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V». Препарат сначала введут гражданам из группы риска: преподавателям, медикам и людям с хроническими заболеваниями. В некоторых субъектах часть добровольцев уже получили прививку. В остальных только приступают к вакцинации.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса. Это люди, которые уже переболели инфекцией, в этом сезоне они могут обойтись без вакцины — у них уже выработался иммунитет.

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.