СМИ: первые партии вакцины от COVID-19 получили все регионы РФ

https://static.news.ru/photo/4ac828a6-fe42-11ea-b171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Все регионы РФ получили первые пробные партии вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V». Препарат выпущен для гражданского оборота, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ 24 сентября 2020 года.

Вещество сначала введут гражданам из группы риска: преподавателям, медикам и людям с хроническими заболеваниями. В некоторых субъектах часть добровольцев уже получили прививку. В остальных только приступают к вакцинации, пишет «ПолитЭксперт».

Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Все препараты снабжены цифровой маркировкой, — пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав.

На данный момент в оборот поступили свыше 27 тысяч упаковок маркированных вакцин «Спутник V».

Глава РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское посольство в США выступило с заявлением, что Белому дому следует бороться с коронавирусом, а не с российской вакциной. Так дипломаты отреагировали на сообщение официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.

Она после слов президента РФ Владимира Путина на ГА ООН о безопасности и эффективности российской вакцины заявила, что независимые эксперты сомневаются в результатах первой и второй фаз клинических испытаний препарата «Спутник V».