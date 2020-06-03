Минздрав назвал самый частый первый симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/955ff902-a596-11ea-92ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Такие кожные проявления, как сыпь, могут быть первым признаком заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава, опубликованных на сайте ведомства.

Анализ накапливающихся в литературе описаний клинических наблюдений кожных сыпей у больных COVID-19-инфекцией, а также собственный опыт <...> позволяют прийти к выводу, что поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции, — считают специалисты.

Ранее медики из Мадрида и Барселоны научились выявлять коронавирус по состоянию кожи. У некоторых пациентов появлялись следы, похожие на обморожение. Такие симптомы были выявлены у пациентов, не лечащих COVID-19 около 12–20 дней.

Как сообщал NEWS.ru, первыми симптомами, которые указывают на коронавирус, могут быть тошнота, рвота и диарея. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она подчеркнула, что заболевание не всегда начинается как ОРВИ.