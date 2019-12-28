Распространившуюся в СМИ информацию о фактах грубого обращения с детьми в противотуберкулёзном санатории «Пионерская речка» в Красноярске проверит региональный Минздрав.
Ранее красноярский канал «ТВК» показал в эфире видеозапись, переданную одной из посетительниц санатория, на которой женщина в белом халате хватает плачущего и держащегося за голову ребёнка за руку и грубо встряхивает. Другая женщина заявляет мальчику, что его отправят в «дурку» и «обколят».
Представители министерства здравоохранения Красноярского края
В настоящий момент Минздрав продолжает выяснять все обстоятельства, связанные с инцидентом.
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