https://static.news.ru/photo/912764fe-2ae6-11ea-9231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространившуюся в СМИ информацию о фактах грубого обращения с детьми в противотуберкулёзном санатории «Пионерская речка» в Красноярске проверит региональный Минздрав.

Ранее красноярский канал «ТВК» показал в эфире видеозапись, переданную одной из посетительниц санатория, на которой женщина в белом халате хватает плачущего и держащегося за голову ребёнка за руку и грубо встряхивает. Другая женщина заявляет мальчику, что его отправят в «дурку» и «обколят».

Представители министерства здравоохранения Красноярского края сообщили РИА Новости, что сотрудники ведомства сразу же прибыли с проверкой в санаторий после появления ролика в телеэфире. Материалы проверки переданы в прокуратуру. Фигурирующие в ролике женщины больше не работают в медицинском учреждении.

В настоящий момент Минздрав продолжает выяснять все обстоятельства, связанные с инцидентом.

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