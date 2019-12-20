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Семейная пара из американского штата Флорида предстала перед судом после гибели их полуторагодовалого сына. В его смерти обвинили отца и мать: те в буквальном смысле заморили ребёнка голодом.

Супруги оказались последователями веганских диет, которым следовали чрезмерно рьяно. Они принципиально использовали в рационе только сырые овощи и фрукты. В основном это были манго, бананы и авокадо, сообщает The Daily Beast.

Погибший ребёнок родился дома без помощи врачей и родители никогда не показывали его врачам. В последнюю неделю жизни он питался только грудным молоком.

На момент смерти врачи поставили мальчику сразу несколько диагнозов. Это были осложнения, спровоцированные недоеданием, включая истощение и обезвоживание, острое поражение печени и отёки конечностей. На момент смерти полуторагодовалый ребёнок весил как семимесячный младенец.

Трое других детей в семье в возрасте трёх, пяти и одиннадцати лет также оказались крайне истощены и отстают в развитии от своих сверстников. Старшая девочка время от времени гостила у своего биологического отца, поэтому её питание и состояние здоровья оказались не такими плохими, как у остальных.

Супругам предъявлены обвинения в убийстве первой степени, а также в жестоком обращении с детьми и недостаточной заботе о них. Если суд признает вину пары, им угрожает суровый приговор вплоть до смертной казни.

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