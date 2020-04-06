Минздрав: противомалярийные препараты спасают только на раннем этапе

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Антималярийные препараты демонстрируют неплохую эффективность при коронавирусе, однако они помогают не во всех случаях. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, важно, на каком этапе они были назначены.

Здесь вопрос, на каком этапе это лечение начали. Существует несколько схем применения этих препаратов и других противовирусных препаратов, — приводит его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что все лекарства должны назначаться врачом. Их самостоятельное применение опасно, поскольку эти препараты являются токсичными.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи выявили самую незащищённую от коронавируса категорию людей. Согласно отчёту китайских медиков, COVID-19 наиболее опасен для мужчин старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Авторы исследования заявили, что на них приходится большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции.