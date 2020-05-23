Минздрав Подмосковья: госпиталь в «Крокус Экспо» обеспечен всем необходимым

https://static.news.ru/photo/ba25734e-9de3-11ea-ba54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Московской области не подтвердило информацию о нарушениях прав медиков, работающих во временном госпитале, развёрнутом на базе выставочного центра «Крокус Экспо». О том, что там не хватает оборудования и квалифицированных кадров, а врачам не платят зарплату, сообщили некоторые СМИ.

В региональном Минздраве заверили, что эти утверждения не соответствуют действительности, а госпиталь обеспечен всем необходимым.

Средствами индивидуальной защиты — защитными комбинезонами, костюмами, респираторами, медицинским масками, защитными очками, шапочками, перчатками — медицинские специалисты обеспечены в полном объёме, — сказано в сообщении министерства.

Также подчёркивается, что все необходимые медикаменты поступают по заявке главного врача в кратчайшие сроки, а для работы привлечены как сотрудники местной больницы, так и медики из других регионов. Перед тем как приступить к работе, все они прошли дополнительное обучение.

Что касается оплаты труда, то временный госпиталь начал работать 12 мая, напомнили в Минздраве, поэтому об отсутствии финансирования говорить преждевременно. Региональные и федеральные доплаты будут выплачены вместе с зарплатами по итогам месяца. Со всеми сотрудниками заключены трудовые договоры, им предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание.

Ранее NEWS.ru писал, что в «Крокус Экспо» оборудовано 1040 коек. Из них 920 оснащены подачей кислорода, остальные 120 — реанимационные с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Сейчас в госпитале проходят лечение порядка 350 пациентов.