Минздрав Подмосковья: госпиталь в «Крокус Экспо» обеспечен всем необходимым

Министерство здравоохранения Московской области не подтвердило информацию о нарушениях прав медиков, работающих во временном госпитале, развёрнутом на базе выставочного центра «Крокус Экспо». О том, что там не хватает оборудования и квалифицированных кадров, а врачам не платят зарплату, сообщили некоторые СМИ.
В региональном Минздраве заверили, что эти утверждения не соответствуют действительности, а госпиталь обеспечен всем необходимым.
Средствами индивидуальной защиты — защитными комбинезонами, костюмами, респираторами, медицинским масками, защитными очками, шапочками, перчатками — медицинские специалисты обеспечены в полном объёме, — сказано в сообщении министерства.
Также подчёркивается, что все необходимые медикаменты поступают по заявке главного врача в кратчайшие сроки, а для работы привлечены как сотрудники местной больницы, так и медики из других регионов. Перед тем как приступить к работе, все они прошли дополнительное обучение.
Что касается оплаты труда, то временный госпиталь начал работать 12 мая, напомнили в Минздраве, поэтому об отсутствии финансирования говорить преждевременно. Региональные и федеральные доплаты будут выплачены вместе с зарплатами по итогам месяца. Со всеми сотрудниками заключены трудовые договоры, им предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание.
Ранее NEWS.ru писал, что в «Крокус Экспо» оборудовано 1040 коек. Из них 920 оснащены подачей кислорода, остальные 120 — реанимационные с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Сейчас в госпитале проходят лечение порядка 350 пациентов.
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