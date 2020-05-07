«Крокус» готов принять пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e4ea442a-9059-11ea-95b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огромное пространство выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске за неделю удалось перепрофилировать для приёма больных с коронавирусом.

Новый госпиталь оборудовали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На пространстве общей площадью 18 тысяч квадратных метров разместили 1040 коек, из них 120 – реанимационные с аппаратами ИВЛ.

Всё необходимое для лечения есть и находится сегодня уже в этом госпитале. И лекарства, средства защиты, — приводит слова Воробьева телеканал «360».

По словам губернатора, теперь осталось полностью укомплектовать этот госпиталь медработниками. Условия для работы и жизни им обеспечат.

Что касается проживания врачей, то это находится здесь, в пятизвездочной гостинице, с питанием тоже все решено, — сказал он.

Воробьёв добавил, что с 12 мая команда будет готова принимать первых пациентов.

Ещё один новый госпиталь на 1420 коек подготовят на базе подмосковного конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» в Одинцовском округе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые койко-места для лечения заражённых коронавирусом появились в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений в Москве. Во временных стационарах готовы 3 тысячи мест и 27 тысяч мест в лечебных учреждениях.