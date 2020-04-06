Минздрав оценил версию искусственного происхождения коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b442baa-7807-11ea-be5b-fa163e074e61_660.jpgФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В России прокомментировали вероятность искусственного происхождения коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство специалистов всё же придерживается версии о том, что вирус появился в естественных условиях.
На сегодняшний день всё-таки большинство говорит о том, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям непосредственно взаимодействия с человеком, и я не вижу повода в этом усомниться, — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Великобритании не исключили, что коронавирус мог появиться из-за утечки в лабораториях Института вирусологии в китайском городе Ухани. Эксперт по биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт предположил, что вирусы в лабораториях НИИ КНР изучали с нарушением техники безопасности. Он сообщил, что китайские учёные занизили класс защиты при исследовании вируса, писал NEWS.ru.