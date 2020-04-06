Минздрав оценил версию искусственного происхождения коронавируса

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Уголовное дело в отношении владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму в $10 млн, передано из следственного департамента МВД в СКР.

По словам адвоката Худояна Александра Забейды, это произошло ещё в феврале, после чего следователи обращались с ходатайством в суд о продлении застройщику срока содержания под домашним арестом. Юрист отметил, что...