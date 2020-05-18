Минздрав назвал число получивших доплаты врачей

https://static.news.ru/photo/73fe3d18-9921-11ea-ba24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семёнова рассказала о дополнительных выплатах врачам, работающим с больными COVID-19. По её словам, деньги уже получили 123 тысячи человек.

Власти заморозили на эти цели 41,7 млрд рублей из резервного фонда. Кроме того, кабмин уже выделил два первых транша в регионы.

В пятницу (15 мая. — NEWS.ru) было подписано дополнительное распределение средств по 85 субъектам РФ, и 22 млрд рублей были <...> открыты казначейством для возможности использования в указанных целях в субъектах РФ, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Медицинские специалисты получат доплаты в течение ближайших суток. Чиновница уверена, что денег должно хватить на май. Она подчеркнула, что в ведомстве будут внимательно следить за жалобами врачей.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин пристыдил региональные власти за вольную трактовку поручения президента Владимира Путина о доплате медработникам. Он назвал злоупотреблениями случаи, когда руководители занижали суммы выплат врачам, фельдшерам и медработникам младшего звена.

Правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня. Однако во многих регионах выплаты не были произведены. Выяснилось, что применялся неверный порядок расчёта таких выплат.