https://static.news.ru/photo/280803d0-427d-11ea-b05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России начал работать над формированием отраслевой системы оплаты труда медицинских работников.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании в Совете Федерации, накануне группа специалистов приступила к анализу дополнительных выплат, которые существуют в медицинской помощи, передаёт ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что отраслевая система оплаты труда медицинских работников в РФ должна быть принята в апреле 2020 года.

Новая система оплаты труда предусматривает введение единой структура заработной платы медицинских работников на всей территории России, единые правила установления стимулирующих выплат и нормативы минимального должностного оклада.

Как писал NEWS.ru, что рост реальной зарплаты в России (с поправкой на инфляцию) в ноябре 2019-го снизился до 2,7% по сравнению с 3,8% в октябре. За январь—ноябрь 2019 года увеличение доходов составило 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.