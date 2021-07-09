Минюст включил в список нежелательных пять европейских НПО

Минюст России включил в список нежелательных пять европейских неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщается на сайте министерства.

В перечень вошли чешская «Компания свободы информации з.с» (Spolecnоst Svobody Informace, Z.S), французский «Европейский выбор» (Europeаn Choice), британские Оксфордский российский фонд (Oxfоrd Russia Fund) и Фонд «Будущее России» (Futurе of Russia Foundation), а также Фонд Ходорковского (Khodorkоvsky Foundation), сообщили в ведомстве.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что запрещая россиянам участвовать в НКО, государство сможет контролировать поступление средств из-за рубежа вне зависимости от размера суммы. По его словам, заграница «вбухивает» деньги во внутреннюю политику не для того, чтобы люди получили радость и процветание, а для её ослабления.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в работе НПО, которые признаны властями РФ нежелательными, даже за границей. Россиян могут отправить в тюрьму, если будет доказан факт финансирования ими зарубежных организаций, которые власти считают нежелательными. Впрочем, наказание могут заменить и обязательными работами.

Термин «нежелательная организация» возник в российском законодательстве в 2012 году. Под ним понимается неправительственная организация, работа которой, по мнению властей, угрожает обороноспособности России, основам конституционного строя страны или её безопасности. Этот статус имеют различные правозащитные проекты и фонды.