В России разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах. Согласно приказу ведомства, основанием для этого должны стать особые обстоятельства, которые указаны в заявлении жениха и невесты, пишет «Парламентская газета».

Как отмечается в документе, максимальное время на совершение административной процедуры по регистрации брака составляет 150 минут с учётом времени сотрудника ЗАГСа в пути.

При наличии оснований для отказа сотрудник ЗАГСа сообщает об этом заявителям в письменном виде.

В соответствии с Семейным кодексом особыми обстоятельствами могут быть признаны беременность, рождение ребёнка или непосредственная угроза жизни жениха или невесты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в паспортах по желанию. Обязательными в нём остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учёта, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан.