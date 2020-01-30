Подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях включает штрафы за производство и распространение фильмов, оказывающих вредное влияние на здоровье людей. Физические лица должны будут заплатить от двух до 2,5 тысяч рублей, а юридические — от 40 до 50 тысяч рублей.
Также документ содержит санкции за публикацию сведений о днях воинской славы и памятных датах, связанных с защитой страны, которые «выражают явное неуважение к обществу». Законопроект
Кроме того, инициатива включает в себя штрафы за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверной, оправдание терроризма и экстремизма, а также публикацию материалов с нецензурной бранью.
Ранее NEWS.ru писал, что поправки в КоАП о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии. При одобрении инициативы Google, Facebook и YouTube также попадут под административную ответственность
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