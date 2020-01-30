https://static.news.ru/photo/42c33efe-4397-11ea-bcf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях включает штрафы за производство и распространение фильмов, оказывающих вредное влияние на здоровье людей. Физические лица должны будут заплатить от двух до 2,5 тысяч рублей, а юридические — от 40 до 50 тысяч рублей.

Также документ содержит санкции за публикацию сведений о днях воинской славы и памятных датах, связанных с защитой страны, которые «выражают явное неуважение к обществу». Законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Кроме того, инициатива включает в себя штрафы за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверной, оправдание терроризма и экстремизма, а также публикацию материалов с нецензурной бранью.

Ранее NEWS.ru писал, что поправки в КоАП о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии. При одобрении инициативы Google, Facebook и YouTube также попадут под административную ответственность