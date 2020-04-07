Минтруд разъяснил выплату зарплат на период самоизоляции

https://static.news.ru/photo/212d1bf4-78ba-11ea-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Zahn/photothek/Global Look Press

Всем россиянам должны сохранить зарплату на период до 30 апреля. Как отметили в Роструде, за всё время с момента введения режима самоизоляции граждане получат обычную, а не повышенную зарплату.

Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере, — уточнили в ведомстве.

Принцип оплаты труда при этом останется неизменным. Работникам, получающим оклад, выплатят привычную сумму. Те, кто работает сдельно, за указанные нерабочие дни получат соответствующее вознаграждение. Его размер определяется работодателем, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты. Угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии ещё не был пройден, считает президент.