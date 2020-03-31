https://static.news.ru/photo/49eae8b0-7337-11ea-90d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда РФ предлагает до 1 октября 2020 года устанавливать инвалидность без присутствия гражданина — дистанционно — из-за ситуации с распространением коронавируса.

Новый порядок предлагается как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что соответствующий документ уже подготовлен Минтрудом.

Кроме того, новый порядок предусматривает автоматическое продление установленной ранее группы инвалидности на шесть месяцев, в том числе для детей-инвалидов.

Как ранее писал NEWS.ru, максимальный размер пособия по безработице вырос с 8 тыс. рублей до 12,130 тыс. рублей. В связи с этим гражданам, уже получающим это пособие, произведут перерасчёт, и они уже в апреле получат сумму с учётом нового, установленного правительством, максимума.