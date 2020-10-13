Минтруд планирует отказаться от расчётов потребительской корзины с 2021 г.

https://static.news.ru/photo/370dd182-0d1d-11eb-80f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 2021 года Минтруд РФ планирует отказаться от расчётов потребительской корзины при определении прожиточного минимум в стране.

В новом году ведомство рассчитывает перейти на новую методику вычисления прожиточного минимума, и от показателя минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья, можно будет отказаться.

С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась, — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Показатель потребительской корзины с 1997 года позволял каждый квартал определять прожиточный минимум для трёх групп граждан: трудоспособных лиц, пенсионеров и детей. В последний раз изменения в перечень потребительской корзины вносились в 2012 году.

Согласно принципам расчёта этого показателя, взрослый человек съедает в год не менее 126,5 кг хлеба, 290 кг молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Стоимость непродовольственных товаров и услуг, согласно расчётам Минтруда, составляет 100% от затрат на продовольствие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Росстате допустили включение новых товаров и услуг в минимальный перечень продовольственной корзины на фоне новых потребностей в условиях пандемии коронавируса.