Рост цен вынуждает власть отказаться от компрометирующей потребкорзины

Со следующего года в насущный набор товаров и услуг рядового россиянина могут попасть новые позиции, потребность в которых возросла во время пандемии коронавируса. Об этом СМИ рассказал руководитель Росстата Павел Малков. Речь прежде всего идёт об индексе потребительских цен (ИПЦ) в магазинах и на рынках. Это нормальные трансформации, ведь за переменами в потребительских привычках следует и изменение корзины товаров и услуг, говорят эксперты. Нужно ли расширять её сейчас, когда в стране не обеспечен должный прожиточный минимум, — в материале NEWS.ru.

Как рассказал « Известиям » руководитель Росстата Павел Малков, в новую условную потребкорзину среднеарифметического жителя России хотят включить услуги хостелов, спрос на которые возрастает в связи с популярностью внутреннего туризма: ведь в этом году из-за закрытия границ россиянам пришлось отдыхать на родине, да и задачу развития этой сферы поставило руководство страны.

Сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров, — проинформировал Малков.

На самом деле в интервью «Известиям» глава Росстата рассказал прежде всего о том, как рассчитывается индекс потребительских цен (ИПЦ), о чём NEWS.ru сообщили в самой Федеральной службе государственной статистики.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат в регулярном режиме — еженедельно и ежемесячно — рассчитывает индекс потребительских цен (ИПЦ), то есть инфляцию. Набор товаров и услуг, на основе которого анализируется изменение цен, не связан с потребительской корзиной, хотя и пересекается с ней по ряду позиций. В ежемесячном режиме Росстат отслеживает 520, а в еженедельном — 100 товаров и услуг, сказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства.

В этот список входят продукты питания, непродовольственные товары, в том числе предметы первой необходимости и личной гигиены, медицинские препараты, а также услуги различного типа — от ЖКХ до стоимости проезда муниципальным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Росстат ежегодно частично обновляет набор товаров и услуг, стремясь обеспечить его соответствие текущим условиям, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Росстате, разумеется, учитывают, что в настоящее время увеличивается объём использования цифровых услуг и сервисов, онлайн-технологии начинают играть всё большую роль в жизни человека. Вот уже несколько лет статслужба отслеживает цены на пользование услугами Интернета (фиксированного, прежде всего). Ведь уже слишком очевидно, что сегодня всё большее значение приобретают образовательные цифровые сервисы, так как соответствующие площадки многим заменили походы в кино или театр.

Также к товарам первой необходимости стали относиться и всевозможные антисептики. Безусловно, на частоту использования россиянами последних повлияла коронавирусная пандемия. Игорь Ваган руководитель пресс-службы Росстата руководитель пресс-службы Росстата

В Росстате отметили, что с весны «начали отслеживать в еженедельном режиме до 100 товарных единиц насущной необходимости (было 64)». Это произошло за счёт увеличения продаж лекарственных средств и некоторых других товаров и услуг, рассказали в статистической службе.

Росстат имеет свой набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг, исходя из чего ведомство рассчитывает коэффициент инфляции, то есть индекс роста потребительских цен. Это их метод расчёта. К потребительской корзине в данном случае это не имеет никакого отношения. Тем более что правительство внесло проект закона о том, что теперь мы вообще отказались от потребительской корзины и перешли к установлению прожиточного минимума. Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Таким образом, отметил депутат, устанавливается величина, при которой 50% граждан имеют доход выше и ниже, берётся определённый коэффициент от неё и определяется прожиточный минимум на год.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это новый проект закона, который сейчас будет рассмотрен в рамках бюджетного процесса. Мы наконец-то уходим от потребительской корзины. Тем более что в том виде, в котором потребительская корзина действует сейчас, её срок заканчивается в любом случае, — сказал законодатель.

COVID-инфляция и ИПЦ

Коронавирус существенно исказил структуру расходов людей, объясняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Что-то мы стали покупать больше (например, антисептики), от потребления другого практически отказались (общественное питание, туризм). Это произошло не только в нашей стране. Поэтому сложность расчёта ИПЦ выросла, снизилась его достоверность. В результате COVID-инфляция и ИПЦ существенно расходятся. Мы стали покупать больше продуктов питания и, следовательно, «вес» этой группы товаров возрос и, наоборот, практически полностью отказались от туристических поездок. Один только ажиотаж с масками и офисной техникой стоил многих тысяч рублей для семейного бюджета, замечает экономист.

Если речь идёт о потребкорзине, то последний раз её корректировали в 2012 году. Новую версию должны были представить к весенней сессии Госдумы, но пандемия поменяла планы. Об изменении заговорили ещё в январе 2020 года, но тогда речь шла о переводе нескольких продуктов в область здорового питания, так как значительную часть в ней занимали хлебобулочные изделия. Номенклатура позиций включает «продовольственную» (11 позиций) и «непродовольственную» части. Причём стоимость непродовольственных товаров и услуг высчитывается досчётным способом. То есть просто определяется сумма, которую государство готово признать как необходимый непродовольственный минимум. Изменения лишь детализируют этот список. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

В целом расширение перечня товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, — на первый взгляд, довольно рациональное решение для поддержки населения (в том числе с учётом возможного продолжения пандемии и повторения аналогичных ситуаций). Однако в действительности это спорная инициатива, указывает доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Мария Никонова.

Необходимо отметить, что наибольший удар это решение нанесёт малому и среднему бизнесу (где уровень зарплат не всегда значительно превышает МРОТ в соответствующем регионе), вынуждая их принимать соответствующие меры, в том числе уходить «в тень». Одновременно расширение потребительской корзины приведёт к увеличению нагрузки на региональные бюджеты, что в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса ещё больше усугубит их положение. Даже власти Москвы прогнозируют дефицит бюджета на этот год. В других регионах эта проблема будет стоять ещё острее. Мария Никонова доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН

В любом случае качественного и кардинального изменения жизни россиян ждать не стоит — индексация потребительской корзины всегда отставала от уровня инфляции, сетует эксперт. Также необходимо помнить, говорит Никонова, что по сути современная потребительская корзина — это минимальный набор для выживания человека, и результаты опросов свидетельствуют, что людям этой величины хватает лишь для покупки продуктов питания и оплаты ЖКХ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время учитывая, что в потребительской корзине не прописано качество товаров, входящих в неё, введение дополнительных товаров и услуг (самых дешёвых и низкого качества) может не привести к существенному изменению стоимости корзины. Но и качество жизни россиян это не изменит, — убеждена специалист.

Можно много рассуждать о бесполезности потребкорзины, но в целом нет оптимального состава, поскольку она своя у каждого потребителя, отмечает директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Поэтому «средняя» по России корзина не может ни для кого оказаться настоящей, уверен он.

От неё хочет отказаться правительство

Потребительской корзиной часто называют структуру потребительских расходов среднего россиянина, которая используется для расчёта официального индекса потребительских цен (ИПЦ) в качестве весов. То, какие товары и услуги входят в расчёт инфляции, и порядок расчёта структуры потребительских расходов на эти товары и услуги определяются в официальном документе (приказ Росстата «Об утверждении Официальной статистической методологии организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчёта индексов потребительских цен»).

Малков говорит о том, что рассматривается необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов и других товаров и услуг в структуру потребительских расходов среднего россиянина. Очевидно, изменился (и будет меняться далее) классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям — теперь их спрашивают о потреблении более широкого набора товаров и услуг, и выясняется, что на какие-то товары и услуги, не входившие ранее в расчёт ИПЦ, они начали тратить более 0,5% своего бюджета. Изменения, которые ведут к тому, что такая потребительская корзина россиянина лучше отражает реальность, можно только приветствовать. Если цифровые услуги и дезинфицирующие средства сейчас занимают некоторое заметное место в реальной потребительской корзине россиянина, то, значит, они должны быть и в корзине Росстата.

В целом если речь не идёт о том, что принцип расчёта продовольственной корзины для расчёта прожиточного минимума (продуктовая корзина плюс 50% на непродовольственные товары и плюс 50% на услуги) каким-то образом кардинально изменится, то в неё просто некуда включать новые непродовольственные товары и услуги — всё это учитывается этими 50%. Юлия Раскина доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге

По её мнению, если Росстат будет оперативно включать новые товары и услуги в свой список для расчёта ИПЦ, отбирать действительно актуальные позиции в качестве продуктов-представителей, «то всё должно работать хорошо».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что касается потребительской корзины для расчёта прожиточного минимума — сам принцип включения непродовольственных товаров и услуг как доли от стоимости определённого продовольственного набора, удовлетворяющего потребности человека не только в калориях, но и отвечающего рекомендациям медиков по потреблению белков, жиров, углеводов, витаминов и других полезных веществ, а также отражающего пищевые предпочтения населения, экспертам представляется разумным.