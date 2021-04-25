Минтруд объяснил прогноз о сокращении численности россиян

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Представленный Министерством экономического развития прогноз о сокращении численности населения России отражает объективный тренд на снижение рождаемости и уменьшение миграционного притока. Так обнародованные цифры объяснили в Министерстве труда и социальной защиты, передаёт РБК.

Там отметили, что в рождаемости Россия ощущает отголоски демографических ям раннего постсоветского периода. Сейчас в активный детородный возраст вступают молодые женщины, рождённые в период существенного спада, поэтому число потенциальных матерей снижается.

Несмотря на снижение численности молодёжи вследствие демографической волны 1990-х, в прошлом году темпы снижения рождаемости по итогам года сократились с 7,5% до 3,3%, сказано в сообщении Минтруда.

Там уточнили, что принятые государством меры социальной поддержки привели к тому, что женщины всё чаще принимают положительное решение о рождении детей. «Дальнейшее замедление темпов снижения рождаемости с последующим переходом к росту» помогут обеспечить программа материнского капитала, ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка для семей с определённым уровнем дохода, ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и другие усилия государства, заявили в министерстве.

Вместе с тем там отметили, что этот прирост находится за пределами срока прогноза, констатируют в министерстве. Именно поэтому речь в прогнозе идёт о сокращении численности россиян.

Что касается миграционного фактора, то он второй год подряд меньше прогнозируемого ранее из-за пандемии коронавируса. По информации Росстата, в 2020 году миграционный прирост российского населения составил 106,5 тысячи человек — в 2,7 раза ниже, чем за год до этого.

Ранее Минэкономразвития обнародовало прогноз социально-экономического развития, из которого следует, что численность россиян к 2024 году может снизиться на 1,7 млн человек. По данным ведомства, в 2021 году численность населения уменьшится на 600 тысяч человек, а годом позже — ещё на полмиллиона.