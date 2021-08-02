Минтруд назвал сумму, потраченную на выплаты в 10 тысяч рублей родителям

Пенсионный фонд перечислил единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей 17 миллионам детей и их семьям. В Министерстве труда уточнили, что финансовую помощь получили все несовершеннолетние, которым до 1 сентября 2021 года исполнится шесть лет. Об этом сообщает «Российская газета».

На 29 июля в Пенсионный фонд поступило более 12,7 млн заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей. Сегодня заявления продолжают поступать, — заявили в министерстве.

В Минтруде также отметили, что большинство родителей получат средства в августе, перед началом учебного года. При этом заявление можно будет подать до 1 ноября на портале госуслуг, а также лично, обратившись в Пенсионный фонд.

Ранее Министерство труда разъяснило порядок получения безработными выплаты в сумме 250 тысяч рублей. Это деньги, предназначенные для трудоустройства, открытия собственного дела или поддержки личного подсобного хозяйства.