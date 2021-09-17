Минтруд назвал выплаты, которые с 2022 года будут начислять автоматически

Минтруд напомнил росссиянам, что у в РФ есть несколько видов выплат, которые можно получить, не обращаясь в ПФР с заявлением. А с 2022 года буду введены обязательные электронные больничные, которые позволят расширить этот список, пишет «Парламентская газета».

Например, после рождения ребёнка Пенсионный фонд самостоятельно готовит сертификат о материнском капитале, используя при этом данные загса. В 2020 году Пенсионный фонд также начал назначать ежемесячные денежные выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в проактивном режиме, — говорится в материале.

В мае текущего года ПФР также обязали назначать россиянам пенсии по данным, полученным из службы занятости. Кроме того, в беззаявительном порядке теперь начисляют страховые и социальные пенсии по инвалидности.

Не только выплаты, но налоговый возврат теперь можно провести в упрощённом режиме. Не обязательно предоставлять декларацию 3-НДФЛ и пакет прочих документов.

С 2022 года россиянам начнут отправлять пособия по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении ребёнка и больничные. Для этого ничего не нужно будет делать. Деньги придут автоматически, заверили в Минтруде.

Ранее ПФР по Москве и Московской области напомнил, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей. Ведомство перечислило несколько критериев, которым должны соответствовать заявители.