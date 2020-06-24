На выплаты работникам соцучреждений заложили 11 млрд руб

https://static.news.ru/photo/d735c1cc-b626-11ea-8110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что 11 миллиардов рублей перечислят работникам соцучреждений за работу в период пандемии с 15 апреля по 15 сентября.

Власти уже перечислили 136 тысяч выплат на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене. Такой график был введён, чтобы минимизировать риск заражения граждан, проживающих в социальных организациях, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам предложил сохранить доплаты для соцработников. Люди продолжат получать деньги до 15 сентября. Дополнительные выплаты получат работники социальных учреждений, детских интернатов и домов престарелых, а также педагоги, психологи, медицинский персонал.

Как писал NEWS.ru, социальные работники в Москве, помогающие гражданам в период действия режима повышенной готовности, будут получать стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина. Документ уточняет, что выплаты также получат иные работники организаций социального обслуживания, которые фактически выполняют функции соцработников, в частности, оказывают людям помощь на дому.