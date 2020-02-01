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Минтранс России просит граждан страны не ездить в Китай без крайней необходимости. С 1 февраля приостановлены регулярные пассажирские рейсы между РФ и Китаем.

Исключение составили перелёты по маршрутам Москва — Пекин и обратно, Москва — Шанхай и обратно, Москва — Гуанчжоу и обратно, Москва — Гонконг и обратно.

В случае, если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета, — говорится на официальном сайте ведомства.

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, заболеваемость остаётся на прежнем уровне. Ведомство продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.

Министр подчеркнул, что госпитализированные с таким диагнозом двое жителей КНР проходят лечение в специальных боксах. По словам Мурашко, у них «не тяжёлое течение заболевания».