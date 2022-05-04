Минтранс предрёк отток российских пилотов за границу «Коммерсант»: Минтранс предрёк отток российских пилотов за границу

Фото Fyodor Borisov/Transport Photo Images/GLOBAL LOOK PRESS

Минтранс видит риски оттока российских пилотов за рубеж, что может привести к дефициту лётного состава уже в ближайшем будущем. Кроме того, к 2025 году в случае снижения пассажиропотока каждому второму пилоту может грозить безработица, пишет «Коммерсант».

Как сказано в проекте комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, в зарубежных авиакомпаниях ежемесячно ищут работу около 70 российских пилотов. Возможный дефицит пилотов власти планируют покрывать за счёт профильных учебных заведений, однако эксперты отмечают, что в случае спада перевозок трудоустроить выпускников будет невозможно. Глава исполкома Совета по профессиональным квалификациям Анастасия Мирошниченко полагает, что проблему можно решить, обучая выпускников по целевому набору.

Между тем в пессимистическом прогнозе Минтранс допускает снижение перевозок со 111 млн в 2021 году до 58,2 млн человек в 2025 году и до 85,7 млн пассажиров в 2030 году. Как сообщили в Совете по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, уже к 2025 году без работы могут остаться около половины пилотов и другого персонала отрасли. По последним данным, в простое находятся около полутора тысяч линейных пилотов, что составляет 13% их общей численности, и 1,3 тысячи бортпроводников — 5%. Как сообщил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов, у 50 специалистов уже сейчас нет ни гарантий трудоустройства, ни обещаний компенсаций на время простоя.

Другой проблемой может стать снижение традиционно высокого уровня дохода авиаперсонала, особенно лётного состава. До пандемии линейные пилоты получали 300–500 тысяч рублей в зависимости от налёта, тогда как сейчас снижение доходов по отрасли составляет от 10% до 50–60%. Пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов уточнил, что без компенсации выпадающих доходов сохранить лётный состав будет невозможно и пилоты начнут трудоустраиваться в страны СНГ и Турцию.

Ранее крупнейшая чартерная авиакомпания в России Azur Air временно отправила часть персонала в простой на период до шести месяцев, пообещав вернуться к прежнему режиму работы сразу же после стабилизации ситуации. В авиакомпании «Уральские авиалинии» также сообщили об отправке части своего персонала в вынужденный простой. Под это решение попали пилоты и бортпроводники. Согласно Трудовому кодексу, на время простоя их зарплату сократят на 30%. Перевозчик уже принимал аналогичные меры весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.