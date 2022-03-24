Крупный авиаперезовчик Azur Air отправил часть персонала в простой
Никита Чайка
Никита Чайка
11:01, 24 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Крупнейшая чартерная авиакомпания в России Azur Air временно отправила часть персонала в простой на период до шести месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Отмечается, что авиакомпания вернётся к прежнему режиму работы сразу же после стабилизации ситуации. В данный момент Azur Air формирует летнее расписание.
В связи со сложившейся ситуацией и серьёзным снижением пассажиропотока Azur Air временно ввела простой в отношении части персонала, который задействован в производстве и выполнении полётов, — сообщили в компании.
Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» также сообщили об отправке части своего персонала в вынужденный простой. Под это решение попали пилоты и бортпроводники. Согласно Трудовому кодексу, на время простоя их зарплату сократят на 30%. Перевозчик уже принимал аналогичные меры весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.