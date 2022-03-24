Крупный авиаперезовчик Azur Air отправил часть персонала в простой

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На кону сегодня само существование России, заявил помощник президента России и экс-министр культуры РФ, доктор политологии Владимир Мединский в процессе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению. Об этом сообщает РИА Новости.

На кону сегодня само существование России, — заявил Мединский. С подобным заявлением ранее выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки....