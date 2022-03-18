«Уральские авиалинии» отправят часть сотрудников в вынужденный простой

Часть сотрудников одного из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпании «Уральские авиалинии», отправят в вынужденный простой, сообщает РБК. Среди тех, кого коснётся это решение, будут пилоты и бортпроводники.

Согласно Трудовому кодексу, на время простоя их зарплату сократят на 30%. Перевозчик уже принимал аналогичные меры весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Согласно приказу главы компании Сергея Скуратова, на этот раз снижение издержек необходимо из-за «сложной геополитической ситуации», закрытия воздушного пространства европейских стран, временного режима использования воздушного пространства на юге РФ и ограничений на использование самолётов.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

В конце февраля ЕС запретил российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства авиакомпаниям 36 стран.