https://static.news.ru/photo/b11aafe2-448f-11ea-9404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Минтранс РФ разработал поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) для таксистов и водителей автобусов.

Проект соответствующего федерального закона размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Приготовлена санкция только для таксистов и водителей автобусов — 2 тыс. рублей за проезд на красный сигнал светофора. У остальных автомобилистов штраф останется прежним — 1 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить штраф за управление технически неисправной машиной с нынешних 500 рублей до 1 тыс. рублей. Повысить штраф за поворот налево или разворот в нарушение ПДД могут до 1,5-3 тыс. рублей. Наказание в размере от 5 до 10 тыс. рублей предложено за причинение лёгкого вреда здоровью в результате нарушения правил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов раскритиковал поправки в КоАП РФ о новых штрафах за нарушение ПДД. По его словам, российские водители ежегодно платят почти 100 млрд рублей штрафов, а теперь так называемые операторы видеокамер, фиксирующих нарушения, намерены собирать в шесть раз больше.