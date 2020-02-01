Минтранс РФ разработал поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) для таксистов и водителей автобусов.
Проект соответствующего федерального закона
Приготовлена санкция только для таксистов и водителей автобусов — 2 тыс. рублей за проезд на красный сигнал светофора. У остальных автомобилистов штраф останется прежним — 1 тыс. рублей.
Также предлагается увеличить штраф за управление технически неисправной машиной с нынешних 500 рублей до 1 тыс. рублей. Повысить штраф за поворот налево или разворот в нарушение ПДД могут до 1,5-3 тыс. рублей. Наказание в размере от 5 до 10 тыс. рублей предложено за причинение лёгкого вреда здоровью в результате нарушения правил.
Ранее NEWS.ru сообщал, что координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов раскритиковал поправки в КоАП РФ о новых штрафах за нарушение ПДД. По его словам, российские водители ежегодно платят почти 100 млрд рублей штрафов, а теперь так называемые операторы видеокамер, фиксирующих нарушения, намерены собирать в шесть раз больше.
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