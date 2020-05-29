Минпросвещения рекомендует регионам провести выпускные в онлайн-формате

https://static.news.ru/photo/514b144e-a1af-11ea-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В целях защиты здоровья во время пандемии COVID-19, российское Министерство просвещения рекомендует субъектам провести выпускные вечера 27 июня в режиме онлайн. При этом там, где проходит третий этап снятия ограничений можно будет провести их и очно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Регионам рекомендуется провести 27 июня мероприятия, посвященные выпускникам школ 2019-2020 учебного года. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора, — цитирует Минпросвещения ТАСС.

Сейчас в мире коронавирусом заражены 5 912 293 человека. За сутки прирост составил 10 804. Жертвами инфекции стали 363 962. Справиться с болезнью удалось 2 586 173. За сутки выздоровели 6488. В России 387 623 заболевших. Прирост за последние 24 часа составил 8572. Умерли 4374 человека.