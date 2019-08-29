https://static.news.ru/photo/9ab166e2-ca96-11e9-9770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министерство просвещения России рекомендовало общеобразовательным учреждениям минимизировать использование мобильных телефонов. Как полагает глава ведомства Ольга Васильева, несмотря на протесты со стороны учеников, родителей и учителей, с подобным недовольством следует бороться.

Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, где это необходимо, — заявила Васильева в эфире телеканала « Россия 1 ».

Отвечая на вопрос, сможет ли ученик использовать телефон на перемене, чиновница задалась вопросом: «А зачем?».

Если какая-то ситуация экстренная, конечно, будет решаться сразу, — добавила она.

Как писал News.ru, ранее Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор провели опрос общественного мнения, по результатам которого 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных телефонов учащимися на уроках.