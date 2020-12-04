Минпросвещения: пятая часть школьников находится на дистанционном обучении

https://static.news.ru/photo/048eff6e-361d-11eb-9158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сегодня пятая часть российских школьников получает образование дистанционно. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев.

В ходе ежегодного совещания спикера Совфеда с заместителями глав федеральных органов исполнительной власти он отметил, что отечественная система общего образования столкнулась с серьёзными вызовами.

В настоящее время 20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий, — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России растёт число закрывающихся на карантин школ. По состоянию на 2 декабря приостановили работу 49 образовательных учреждений в 25 регионах. Это составляет 0,12% от общего числа школ в стране. Среди отдельных классов закрыты на карантин только 0,87% от общего количества.

Как писал NEWS.ru, в Минпросвещения пообещали, что школьники не останутся без новогодних праздников. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, решения о формате празднеств будут принимать власти регионов. Он также добавил, что по возможности праздники будут проводиться в очном порядке.