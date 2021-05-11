Минпросвещения потребовало усилить безопасность всех школ страны

https://static.news.ru/photo/221e794e-b262-11eb-8d08-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Документ подписал глава ведомства Сергей Кравцов после стрельбы в гимназии в Казани, передаёт ТАСС.

Образовательным учреждениям, в частности, предписано проверить состояние защищённости организаций, а также выработать дополнительные меры с учётом анализа обстановки в конкретном регионе. Помимо этого, в педагогических коллективах необходимо будет провести разъяснительную работу, а для учащихся — классные часы о законопослушном поведении. Также будут организованы общешкольные родительские собрания.

Письмо Кравцова содержит правила, которые позволят обеспечить сохранение жизни и здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций, заявили в пресс-службе Минпросвещения.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 человек получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее Кравцов вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко спецбортом МЧС прибыл в Казань.