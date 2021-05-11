Минпросвещения потребовало усилить безопасность всех школ страны

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Документ подписал глава ведомства Сергей Кравцов после стрельбы в гимназии в Казани, передаёт ТАСС.
Образовательным учреждениям, в частности,
Письмо Кравцова содержит правила, которые позволят обеспечить сохранение жизни и здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций, заявили в пресс-службе Минпросвещения.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 человек получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.
Ранее Кравцов вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко спецбортом МЧС прибыл в Казань.