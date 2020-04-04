Минпромторг: Россия за три месяца может выпустить 6 тысяч аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/fb043520-767f-11ea-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за три месяца может появиться шесть тысяч новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявили в Минпромторге.

500 из них могут быть произведены уже в апреле, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что медицинские учреждения не испытывают проблем с аппаратами ИВЛ. Больницы готовы к приёму пациентов с коронавирусом.

Ранее правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов. Решение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Эта мера направлена на обеспечение готовности медучреждений к приёму больных, которые инфицированы COVID-19.

Всего в России зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусом в 78 регионах. Скончались 43 человека, излечились 333.