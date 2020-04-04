Минпромторг: Россия за три месяца может выпустить 6 тысяч аппаратов ИВЛ

В России за три месяца может появиться шесть тысяч новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявили в Минпромторге.
500 из них могут быть произведены уже в апреле,
NEWS.ru писал, что медицинские учреждения не испытывают проблем с аппаратами ИВЛ. Больницы готовы к приёму пациентов с коронавирусом.
Ранее правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов. Решение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Эта мера направлена на обеспечение готовности медучреждений к приёму больных, которые инфицированы COVID-19.
Всего в России зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусом в 78 регионах. Скончались 43 человека, излечились 333.
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