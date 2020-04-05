Минпромторг призвал не ограничивать в РФ продажу алкоголя

https://static.news.ru/photo/53b0a482-7708-11ea-b9ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минпромторге РФ предупредили, что ограничения продажи алкоголя в России могут повлечь за собой увеличение спроса на нелегальный алкоголь.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов. По его словам, доля потребления нелегальной алкогольной продукции и суррогатного алкоголя резко вырастет, если региональные власти начнут ограничивать, или вообще запретят продажу алкоголя в магазинах, а это, в свою очередь, может иметь серьёзные последствия.

Мы можем перейти к нелегальному рынку и к потреблению суррогатного алкоголя, что будет намного трагичнее даже, чем проблемы, связанные, в том числе, с той инфекцией, о которой мы говорим, — передаёт слова Евтухова РИА Новости.

В связи с этим министерство направило рекомендации руководителям регионов. В них Минпромторг советует оставить неизменным нынешний режим продажи алкоголя.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ограничения на оборот алкоголя, введённые на фоне коронавируса, попросили снять. С таким письмом обратились представители российского бизнеса к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.