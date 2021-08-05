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Минпромторг предупредил о возможной нехватке жизненно важного лекарства

16:10, 05 августа 2021
Минпромторг предупредил о возможной нехватке жизненно важного лекарства Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В регионах России не хватает иммуноглобулина по причине низкой предельной отпускной цены на торгах. Об этом сообщил Минпромторг, передают «Известия».

Иммуноглобулин — обязательный препарат для больных с первичным иммунодефицитом, без лечения пациент рискует умереть даже от незначительной для здорового человека болезни. Ежемесячный курс стоит около 100 тыс. рублей для взрослого.

С прошлого года ситуация с нехваткой иммуноглобулина в России не изменилась. Препарат стал дефицитным во всем мире из-за того, что во время пандемии снизилась активность доноров, стало недостаточно сырья — плазмы крови. Во-вторых, увеличилось потребление иммуноглобулина за счет больных COVID-19, — сказал академик РАН, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Он добавил, что России должна перерегистрировать предельные отпускные цены и увеличить российское производство. Заменить препарат другими не получится.

Ранее сообщалось, что в 2020 году лекарств от гепатита С не хватило 99% россиян.

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