https://static.news.ru/photo/6ee67f24-cfec-11e9-820a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство промышленности и торговли РФ полагает, что введение четырёхдневной рабочей недели может негативно сказаться на выполнении показателей по росту промышленности и экспорта.

Глава ведомства Денис Мантуров заявил об этом в кулуарах Восточного экономического форума, передаёт RNS . По словам Мантурова, при традиционной трёхсменной работе на промышленных предприятиях выполнить заявленные показатели роста при «четырёхдневке» будет физически тяжело.

Вопрос возможности — это как промышленность оценит <...> а так, наверно, всё возможно, — отметил министр.

Сократить рабочую неделю до четырёх дней с сохранением уровня зарплаты предложила Федерация независимых профсоюзов России. Позднее подобную возможность не исключил глава правительства Дмитрий Медведев. Также допустила введение «четырёхдневки» глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, писал News.ru.