Министерство промышленности и торговли РФ полагает, что введение четырёхдневной рабочей недели может негативно сказаться на выполнении показателей по росту промышленности и экспорта.
Глава ведомства Денис Мантуров заявил об этом в кулуарах Восточного экономического форума, передаёт
Вопрос возможности — это как промышленность оценит <...> а так, наверно, всё возможно, — отметил министр.
Сократить рабочую неделю до четырёх дней с сохранением уровня зарплаты предложила Федерация независимых профсоюзов России. Позднее подобную возможность не исключил глава правительства Дмитрий Медведев. Также допустила введение «четырёхдневки» глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, писал News.ru.